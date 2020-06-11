У Медведчука підтвердили інформацію про частку в "1+1"

Дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко справді володіє часткою на телеканалах "1+1" та ТЕТ.

Про це повідомив адвокат Ігор Кириленко, який представляє інтереси народного депутата України, пише "Прямий". Зокрема, Марченко належить 8,22% акцій "1+1" та 8,17% ТЕТ відповідно.

"Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Гармонія", власником якого до березня 2016 року був Віктор Медведчук, а в березні 2016-го стала Оксана Марченко, в січні 2012 року придбало за ліцензією Національного банку України 100% акцій кіпрської компанії "Бересінтіо Інвестментс Лтд", – пояснив адвокат Медведчука.

Медведчук и Марченко "Дуся"

"У лютому 2012 року компанія "Бересінтіо Інвестментс Лтд" купила у компанії "Інвесіс Інвестментс Лтд" 100% акцій компанії "Ларома Венчуріз Лтд", яка володіла і продовжує володіти по сьогоднішній день 33,33% акцій компанії "Болвік Венчуріз Лтд". А компанія "Болвік Венчуріз Лтд" володіє 49,999% акцій компанії "Алстром Бізнес Корп.", Яка, своєю чергою, володіє частками телеканалу "1+1" і телеканалу ТЕТ", – додав Кириленко.

Надалі власником 100% акцій компанії "Ларома Венчуріз Лтд", за його словами, стала компанія "Селкорівія Венчерс Лтд", яка належить Оксані Марченко.

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