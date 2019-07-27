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"Медведчук буде чинити опір": Зеленського попередили про план Кремля

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Російський правозахисник Марк Фейгін припустив, що опозиційний український політик Віктор Медведчук спробує зберегти статус головного "парламентера" з Кремлем і Москва його підтримає.

"Не думаю, що він просто так поступиться своєю роллю посередника між Києвом і Москвою. Я думаю, що він вважає цю роль ексклюзивною", – сказав Фейгін в ефірі ObozTV.

На думку Фейгіна, саме це питання Медведчук міг обговорювати на своїй останній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася 18 липня в Санкт-Петербурзі.

"Крім демонстрації того, що Медведчук може вирішувати питання з Москвою, він хотів заручитися підтримкою цієї своєї функції (посередника. – Ред.). Мені здається, він не дасть так просто змінити ситуацію. Він буде пручатися", – зазначив юрист.

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Фейгін нагадав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово публічно заявляв, що не збирається взаємодіяти з Медведчуком.

"Але тут дві сторони. Є сам Зеленський і українська влада, але є і Москва. Москва може продовжувати нав'язувати Медведчука в якості перемовника", – наголосив він.

Медведчук, Путін і Лукашенко провели зустріч 18 липня

Медведчук, Путін і Лукашенко провели зустріч 18 липня

kremlin.ru

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Теми
Мирні переговори в Мінську Російсько-український конфлікт Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін Марк Фейгін
Місце
Росія
Теги
переговори щодо Донбасу політика Верховна Рада України
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Фейгин, Гозман - немцы?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да мало ли какой бред может находится в голове у Фейгина. Зачем это печатать?
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