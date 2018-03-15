У Маямі обвалився пішохідний міст, є загиблі

Поки підтверджено загибель однієї людини внаслідок обвалу пішохідного мосту в Маямі. Водночас місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляють про "кількох" загиблих. Міст над магістраллю ще не було відкрито.В американському місті Маямі в четвер, 15 березня, внаслідок обвалу пішохідного мосту на автомагістраль поблизу Міжнародного університету Флориди загинули люди. За даними сенатора від Флориди Білла Нельсона, загинули "від шести до десяти людей", повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ. Утім, поки підтверджено смерть однієї людини.

Раніше місцеві ЗМІ з посиланням на співробітників дорожної патрульної служби штату повідомляли про "кількох загиблих". Окрім того, щонайменше шестеро осіб отримали травми і щонайменше вісім автомобілів опинилися під руїнами мосту, повідомляє інформагенція Reuters.

Міст, який обвалився, важив 950 тонн. Його було встановлено минулої суботи між кампусом університету і містом Світвотер над автомагістраллю із сімома автомобільними смугами. У серпні 2017 року, намагаючись перетнути цю магістраль, загинув один зі студентів. Міст спорудили за 14,2 мільйона доларів за методом "прискореного спорудження мостів", пише інформагенція AP.