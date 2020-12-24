У Маріуполі зі скандалом ухвалили бюджет на 2021 рік

Бюджет Маріуполя на 2021 рік ухвалили попри блокування трибуни, бійку та трощення меблів і техніки, які зчинили депутати від "Опозиційної платформи – За життя".

Розглядали проєкт бюджету на наступний рік на пленарному засіданні Маріупольської міськради в середу, 23 грудня. Ухвалити його вдалося лише після тривалої перерви, яку новообраний очільник Маріуполя Вадим Бойченко змушений був оголосити через безлад у сесійній залі, пише 24 Канал.

Бурхливий розгляд проєкту бюджету політолог Кость Бондаренко пояснив тим, що "кожний хотів собі увірвати якийсь шматок і пролобіювати для розв'язання своїх інтересів найбільше грошей. Але загалом, я вважаю, що місцева влада добре працює. Тим більше, що в Маріуполі є доволі ефективний мер, який уже продемонстрував ефективність своєю попередньою каденцією".

Загалом за проєкт кошторису міста проголосували 36 депутатів, один – проти і двоє не дали своїх голосів. Після цього мер Вадим Бойченко привітав маріупольців з ухваленням бюджету.

"Маріуполь став на шлях розвитку, і ніколи з нього не зверне", – резюмував міський голова.

За його словами, головний фінансовий документ максимально збалансований за ключовими напрями розвитку. Він розроблений з урахуванням законів України і Стратегії розвитку Маріуполя до 2021 року.

"Робимо ще один упевнений крок до продовження розвитку Маріуполя. Протягом п'яти років депутати відкрито обговорюють бюджет. Новий документ пройшов вісім комісій. Кожна деталізовано розглядала свій блок", – наголосив Бойченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, унаслідок бійки депутати від ОПЗЖ пошкодили меблі та мікрофони в сесійній залі.