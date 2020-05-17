У Ляшка народився перший син

Карина Бондаренко люди 12:38, 17.05.2020 Оновлено: 12:53, 17.05.2020

У колишнього народного депутата та лідера Радикальної партії Олега Ляшка народився перший син.

Про радісну новину в неділю, 17 травня, він повідомив на своїй сторінці в Facebook. За годину після публікації пост набрав понад 5 тисяч лайків і тисячі коментарів.

"Народився син! Дякую Богу та дружині за найбільше щастя на світі! Спасибі нашим найкращим медпрацівникам пологового будинку", – написав екснардеп.

У Ляшко народився син

Зазначимо, що 48-річний Ляшко з 50-річною дружиною Росітою виховують вже дорослу доньку Владиславу Горбенко.

Олег Ляшко з дружиною та дочкою
facebook/O.Liashko

Як писав OBOZREVATEL раніше, Ляшко показав нове фото вагітної дружини. "Ми в очікуванні щастя", – підписав він публікацію в соцмережі.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Результат карантину? Під Києвом "збанкрутілий фермер" викинув тонни зіпсованого врожаю

Почему "хороший парень" Зеленский оказался плохим президентом

Рада відмовилася від спроб визнати СРСР агресором у Другій світовій війні

Вбивав українських військових у Дебальцевому. Росія вирішила екстрадувати найманця з "громадянством ДНР"

Кремль програв Україну. Путін відкусив на прощання Крим, але росіян це не радує. Інтерв'ю з Дмитром Орєшкіним