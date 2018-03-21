Назріває скандал: у Львові вирішили заборонити "правій руці" Дуди в'їзд в Україну

Депутати Львівської обласної ради прийняли рішення звернутися до Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ через події, що сталися 25 лютого в Гуті Пеняцькій.

Тоді, під час поминальних заходів, держсекретар канцелярії президента Адам Квятковський зачитав звернення президента Польщі Анджея Дуди, в якому звинуватив українських націоналістів у "геноциді" поляків, передає Zaxid.net.

У зв'язку з цим депутати Львівської облради звернуться до МЗС та СБУ із закликом визнати Адама Квятковського персоною нон грата в Україні, а також направити ноту протесту до президента та уряду Польщі в зв'язку з українофобськими висловлюваннями.

Раніше в цей же день депутати Львівської обласної ради вимагали визнати персоною нон грата польського депутата Роберта Вінницьки, який 19 березня потоптався у Варшаві по червоно-чорному прапорі.

Як раніше писав "Обозреватель" у Польщі анонсували зміну "антибандерівського закону".