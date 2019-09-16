У Львові суд став на сторону Зеленського: про що мова

У Львові активіст Святослав Літинський програв суд проти Офісу президента.

Львів'янин через суд вимагав надати український переклад російськомовного виступу глави держави Володимира Зеленського на IForum, передає Zaxid.net.

У позовній заяві Літинський вказував, що президент, як посадова особа, під час виконання своїх обов'язків повинен був спілкуватися державною мовою. За перекладом він звернувся до ОПУ.

"Вони спочатку взагалі не надали відповіді. Я подав до суду і потім вони (представники ОПУ. – Ред.) направили відповідь, що переклад надавати не будуть. Тобто, щонайменше, вони порушили закон "Про звернення громадян", тому що не надали вчасно відповідь", – розповів Літинський.

У позові проти ОПУ активіст просив суд визнати протиправною бездіяльність Офісу, а також надати йому письмовий переклад промови Зеленського.

Однак Львівський окружний адміністративний суд відхилив позов Літинського. З ОПУ до суду надійшов документ, в якому затримка відповіді на звернення пояснюється "реорганізацією Адміністрації президента". Також законом не передбачений обов'язковий переклад промови президента, яка прямо не пов'язана з реалізацією повноважень глави держави.

Володимир Зеленський

Зазначається, що Літинський має намір подати апеляцію на рішення Львівського окружного адміністративного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський висловився щодо долі закону про українську мову.

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