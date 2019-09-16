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16 вересня • оновлено в 17:25
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У Львові суд став на сторону Зеленського: про що мова

1.6т Читати матеріал російською

У Львові активіст Святослав Літинський програв суд проти Офісу президента.

Львів'янин через суд вимагав надати український переклад російськомовного виступу глави держави Володимира Зеленського на IForum, передає Zaxid.net.

У позовній заяві Літинський вказував, що президент, як посадова особа, під час виконання своїх обов'язків повинен був спілкуватися державною мовою. За перекладом він звернувся до ОПУ.

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"Вони спочатку взагалі не надали відповіді. Я подав до суду і потім вони (представники ОПУ. – Ред.) направили відповідь, що переклад надавати не будуть. Тобто, щонайменше, вони порушили закон "Про звернення громадян", тому що не надали вчасно відповідь", – розповів Літинський.

У позові проти ОПУ активіст просив суд визнати протиправною бездіяльність Офісу, а також надати йому письмовий переклад промови Зеленського.

Однак Львівський окружний адміністративний суд відхилив позов Літинського. З ОПУ до суду надійшов документ, в якому затримка відповіді на звернення пояснюється "реорганізацією Адміністрації президента". Також законом не передбачений обов'язковий переклад промови президента, яка прямо не пов'язана з реалізацією повноважень глави держави.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Зазначається, що Літинський має намір подати апеляцію на рішення Львівського окружного адміністративного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський висловився щодо долі закону про українську мову.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Львів
Тег
Офіс президента
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руденко евгений
руденко евгений
вы когда удаляете часть комментов, хотя и говорите, что не модерируете, так хоть удаляйте грамотно, а то коммента нет, а ответ на него есть...
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руденко евгений
руденко евгений
дураки и дороги не только в России, а ещё хорошо бы узнать, где "активист" получает бабки? А вообще Львов меня неприятно удивил: проголосовать за вора петю и его банду и продолжать в том же духе?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Тупой галицай) Пусть ещё запросит все переводы, где он выступал по английски. Или он только с русского перевод запрашивал?
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руденко евгений
руденко евгений
Воронов Сергей, ОНО - это ты...
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