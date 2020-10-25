У Львові на виборах лідирує 'Європейська солідарність' – Fama

У Львові на виборах до міської ради лідирує партія "Європейська солідарність", а Олег Синютка виходить до другого туру виборів міського голови.

Про це свідчать дані соціологічної групи Fama, яка проводила своє дослідження на замовлення 24 каналу, передає пресслужба "Євросолідарності".

За результатами екзитполу на виборах до міської ради партії отримали такі результати:

"Європейська солідарність" – 28%,

"Самопоміч" – 21%,

"Голос" – 12%,

"Варта" – 6%,

"Свобода" – 6%,

"Слуга народу" – 5%,

"Українська галицька партія" – 5%,

"Сила і честь" – 3%,

"Батьківщина" – 3%,

"Громадянська позиція" – 3%.

На виборах міського голови Львова результати екзитполів такі:

Андрій Садовий – 38%,

Олег Синютка – 28%,

Руслан Кошулинський – 9%,

Ярослав Рущишин – 5%,

Ігор Васюник – 3%,

Ігор Зінкевич – 3%,

Юлія Гвоздович – 3%,

Тарас Кльофа – 2%.

Для решти кандидатів рейтинг близький до 1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня озвучено перші результати екзит-полів щодо голосування на виборах мера Львова і до міськради.