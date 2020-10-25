У Львові лідирує Садовий: оприлюднені дані екзитполів
На виборах мера Львова лідирує нинішній глава міста Андрій Садовий. До міськради найбільше голосів у "Європейської солідарності".
Такі дані зкзитполів Liberty Report оприлюднені в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", а також соціологічним агентством Fama.
Дані Liberty Report щодо виборів мера:
Андрій Садовий (міський голова Львова) – 41,12%,
Олег Синютка (ексголова ЛОДА) – 27,38,
Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") – 9,98%,
Ярослав Рущишин ("Голос") – 5,62%,
Ігор Васюник (самовисуванець) – 3,97%,
Ігор Зінкевич ("Варта") – 3,16%,
Юлія Гвоздович ("Українська Галицька партії") – 2,68%,
Тарас Клефа ("Слуга народу") – 2,4%,
Ігор Кузьмак ("Народний рух України") – 1,11%,
Оксана Юринець ("УДАР") – 0,68%.
Вибори до міськради:
"Європейська солідарність" – 30,74%,
"Самопомошь" – 24,12%,
"Голос", – 9,78%,
ВО "Свобода" – 7,52%,
"Варта" – 5,06%
"Слуга народу" – 4,74%,
Українська Галицька партія – 4,65%.
За даними екзитполу Fama, голоси за мера розподілилися наступним чином:
Андрій Садовий, міський голова Львова, – 38%,
Олег Синютка, екс-глава ЛОДА, – 28%,
Руслан Кошулинський, один з лідерів ВО "Свобода", – 9,8%,
Ярослав Рущишин, кандидат від "Голосу", – 5,4%,
Ігор Васюник, самовисуванець, – 3,8%,
Ігор Зінкевич, лідер партії "Варта", – 3,2%,
Юлія Гвоздович, кандидат від "Української галицької партії", – 3,1%,
Тарас Клефа, кандидат від "Слуги народу", – 2,2%.
До Львівської міськради проходять сім партій:
"Європейська солідарність" – 27,7%,
"Самопоміч" – 20,8%,
"Голос" – 11,9%,
"Свобода" – 6,4%,
"Слуга народу" – 5%,
"Українська Галицька партія" – 5%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 було оприлюднено низку екзитполів на місцевих виборах в Україні. Про результати в інших містах читайте тут.