У Львові лідирує Садовий: оприлюднені дані екзитполів

Юрій Сергієнко Політика 21:03, 25.10.2020 Оновлено: 22:14, 25.10.2020

На виборах мера Львова лідирує нинішній глава міста Андрій Садовий. До міськради найбільше голосів у "Європейської солідарності".

Такі дані зкзитполів Liberty Report оприлюднені в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", а також соціологічним агентством Fama.

Дані Liberty Report щодо виборів мера:

  • Андрій Садовий (міський голова Львова) – 41,12%,

  • Олег Синютка (ексголова ЛОДА) – 27,38,

  • Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") – 9,98%,

  • Ярослав Рущишин ("Голос") – 5,62%,

  • Ігор Васюник (самовисуванець) – 3,97%,

  • Ігор Зінкевич ("Варта") – 3,16%,

  • Юлія Гвоздович ("Українська Галицька партії") – 2,68%,

  • Тарас Клефа ("Слуга народу") – 2,4%,

  • Ігор Кузьмак ("Народний рух України") – 1,11%,

  • Оксана Юринець ("УДАР") – 0,68%.

Вибори до міськради:

  • "Європейська солідарність" – 30,74%,

  • "Самопомошь" – 24,12%,

  • "Голос", – 9,78%,

  • ВО "Свобода" – 7,52%,

  • "Варта" – 5,06%

  • "Слуга народу" – 4,74%,

  • Українська Галицька партія – 4,65%.

За даними екзитполу Fama, голоси за мера розподілилися наступним чином:

  • Андрій Садовий, міський голова Львова, – 38%,

  • Олег Синютка, екс-глава ЛОДА, – 28%,

  • Руслан Кошулинський, один з лідерів ВО "Свобода", – 9,8%,

  • Ярослав Рущишин, кандидат від "Голосу", – 5,4%,

  • Ігор Васюник, самовисуванець, – 3,8%,

  • Ігор Зінкевич, лідер партії "Варта", – 3,2%,

  • Юлія Гвоздович, кандидат від "Української галицької партії", – 3,1%,

  • Тарас Клефа, кандидат від "Слуги народу", – 2,2%.

До Львівської міськради проходять сім партій:

  • "Європейська солідарність" – 27,7%,

  • "Самопоміч" – 20,8%,

  • "Голос" – 11,9%,

  • "Свобода" – 6,4%,

  • "Слуга народу" – 5%,

  • "Українська Галицька партія" – 5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 було оприлюднено низку екзитполів на місцевих виборах в Україні. Про результати в інших містах читайте тут.

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