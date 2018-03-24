У Луцьку впала довіра до міської владі на чолі з "УКРОПом"

Довіра лучан до мера за рік впала з 61% до 27%, а до міської ради - з 47% до 36%.

Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від імені Міжнародного республіканського інституту, пише "ВолиньPost".

Так, згідно з інформацією, опублікованою на сайті групи, в лютому 2017 рівень довіри до мера становив 61%, до міської ради - 47%. Тоді Луцьк займав за першим показником 6 місце в рейтингу обласних центрів і ділив 4-5 місце за другим.

У лютому 2018 соціологи провели чергове опитування і зафіксували різке падіння довіри до міської влади. Так, рівень довіри до мера - 27% (19 місце в рейтингу обласних центрів), до міської ради - 36% (12 місце).

Відзначається, що у березні "укропівська" більшість влаштувала "переворот" в Луцькій міській раді, в результаті якого її спочатку очолював Ігор Поліщук, а потім його партнер по коаліції Григорій Пустовіт.

За цей рік відбулося кілька скандальних сесій міської ради, зокрема, і щодо "дерибану" землі.