У Луцьку на виборах перемагає радник мера – екзит-пол

Олексій Тітофф Політика 12:15, 26.10.2020 Оновлено: 13:09, 26.10.2020

У Луцьку згідно з даними екзит-полу на виборах мера перемагає радник міського голови Ігор Поліщук від партії "За майбутнє".

Як повідомляють "Волинські новини", вже підраховані голоси 54 дільниць з 110. Станом на 8:40 опрацьовано 99 980 бюлетнів.

Додамо, що голоси розділились таким чином:

  • Ігор Поліщук – 33,93%

  • Богдан Шиба – 12,97%

  • Юрій Моклиця – 12,84%

  • Алла Надточій – 10,51%

  • Роман Бондарук – 7,94%

  • Микола Федік – 6,92%

  • Ірина Чебелюк – 5,69%

  • Євген Мельник – 3,35%

  • Віктор Грисюк – 1,77%

  • Артур Мартіросян – 1,72%

  • Дмитро Глазунов – 1,42%

Як повідомляв OBOZREVATEL, зранку 26 жовтня на засіданні Луцької міської територіальної виборчої комісії повідомили, що у Луцьку кандидат від партії "Слуга народу" Роман Бондарук лідирує за посаду міського голови на місцевих виборах.

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