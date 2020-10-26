У Луцьку на виборах перемагає радник мера – екзит-пол

У Луцьку згідно з даними екзит-полу на виборах мера перемагає радник міського голови Ігор Поліщук від партії "За майбутнє".

Як повідомляють "Волинські новини", вже підраховані голоси 54 дільниць з 110. Станом на 8:40 опрацьовано 99 980 бюлетнів.

Додамо, що голоси розділились таким чином:

Ігор Поліщук – 33,93%

Богдан Шиба – 12,97%

Юрій Моклиця – 12,84%

Алла Надточій – 10,51%

Роман Бондарук – 7,94%

Микола Федік – 6,92%

Ірина Чебелюк – 5,69%

Євген Мельник – 3,35%

Віктор Грисюк – 1,77%

Артур Мартіросян – 1,72%

Дмитро Глазунов – 1,42%

Як повідомляв OBOZREVATEL, зранку 26 жовтня на засіданні Луцької міської територіальної виборчої комісії повідомили, що у Луцьку кандидат від партії "Слуга народу" Роман Бондарук лідирує за посаду міського голови на місцевих виборах.