У Луцьку на виборах перемагає радник мера – екзит-пол
У Луцьку згідно з даними екзит-полу на виборах мера перемагає радник міського голови Ігор Поліщук від партії "За майбутнє".
Як повідомляють "Волинські новини", вже підраховані голоси 54 дільниць з 110. Станом на 8:40 опрацьовано 99 980 бюлетнів.
Додамо, що голоси розділились таким чином:
Ігор Поліщук – 33,93%
Богдан Шиба – 12,97%
Юрій Моклиця – 12,84%
Алла Надточій – 10,51%
Роман Бондарук – 7,94%
Микола Федік – 6,92%
Ірина Чебелюк – 5,69%
Євген Мельник – 3,35%
Віктор Грисюк – 1,77%
Артур Мартіросян – 1,72%
Дмитро Глазунов – 1,42%
Як повідомляв OBOZREVATEL, зранку 26 жовтня на засіданні Луцької міської територіальної виборчої комісії повідомили, що у Луцьку кандидат від партії "Слуга народу" Роман Бондарук лідирує за посаду міського голови на місцевих виборах.