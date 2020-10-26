У Луцьку на виборах мера попередньо перемагає "Слуга": оприлюднено перші результати

Олексій Тітофф Політика 07:33, 26.10.2020 Оновлено: 08:52, 26.10.2020

У Луцьку кандидат від партії "Слуга народу" Роман Бондарук лідирує за посаду міського голови на місцевих виборах.

Про це повідомили на засіданні Луцької міської територіальної виборчої комісії. Дані оголошені станом на 05:00 26 жовтня, передає "ВолиньPost".

Голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк повідомила, що із десяти оголошених протоколів ДВК – декілька спецдільниць, кількість виборців на яких невелика, тому загальна кількість голосів поки теж незначна.

Також додається список кандидатів на посаду Луцького міського голови та кількість голосів, які кожен із них отримав сумарно на десяти вказаних вище дільницях:

  • Роман Бондарук ("Слуга народу") – 145 голосів

  • Дмитро Глазунов (самовисування) – 26

  • Віктор Грисюк "Еко партія Берези" – 21

  • Артур Мартіросян (Аграрна партія України) – 50

  • Євген Мельник ("Сила і честь") – 59

  • Юрій Моклиця ("Європейська Солідарність") – 226

  • Алла Надточій ("Громадянський Рух "Свідомі") – 213

  • Ігор Поліщук ("За майбутнє") – 701

  • Микола Федік (Всеукраїнське об’єднання "Свобода") – 109

  • Ірина Чебелюк (Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина") – 110

  • Богдан Шиба (самовисування) – 235

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