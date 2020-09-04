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У Лукашенка "яйця сильніші", ніж у Януковича, – Шуфрич про протести в Білорусі

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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Шуфрич висловився про Лукашенка

Шуфрич висловився про Лукашенка.

Олександр Лукашенко, який більше п'яти термінів поспіль обіймав посаду президента Білорусі, більш стійкий, ніж колишній президент України Віктор Янукович, бо той утік відразу ж до Росії.

Таку думку в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 4 вересня висловив народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Нестор Шуфрич. Він зазначив, що не знає, радіти цьому чи сумувати.

"Лукашенко дуже непростий хлопець, ви прекрасно це розумієте, і ми це розуміємо... Не знаю, радіти цьому чи сумувати, але яйця у нього сильніші, ніж у Януковича. Той відразу просто звалив", – зазначив Шуфрич, коментуючи протести в Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL народні депутати України 4 вересня влаштували так званий день Білорусі у Верховній Раді. Вони розвісили всюди біло-червоно-білі прапори, які стали символом протестів у сусідній країні, і заявили, що її лідер Олександр Лукашенко – диктатор.

Нагадаємо, що протести в Білорусі проти результатів виборів президента проходять у країні з 9 серпня. У легітимності обрання Лукашенка на шостий термін сумніваються громадськість і спостерігачі.

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БілорусьСвобода слова Савіка ШустераПротести у БілорусіСавік ШустерОлександр ЛукашенкоНестор Шуфрич
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