У Лукашенка "яйця сильніші", ніж у Януковича, – Шуфрич про протести в Білорусі

Олександр Лукашенко, який більше п'яти термінів поспіль обіймав посаду президента Білорусі, більш стійкий, ніж колишній президент України Віктор Янукович, бо той утік відразу ж до Росії.

Таку думку в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 4 вересня висловив народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Нестор Шуфрич. Він зазначив, що не знає, радіти цьому чи сумувати.

"Лукашенко дуже непростий хлопець, ви прекрасно це розумієте, і ми це розуміємо... Не знаю, радіти цьому чи сумувати, але яйця у нього сильніші, ніж у Януковича. Той відразу просто звалив", – зазначив Шуфрич, коментуючи протести в Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL народні депутати України 4 вересня влаштували так званий день Білорусі у Верховній Раді. Вони розвісили всюди біло-червоно-білі прапори, які стали символом протестів у сусідній країні, і заявили, що її лідер Олександр Лукашенко – диктатор.

Нагадаємо, що протести в Білорусі проти результатів виборів президента проходять у країні з 9 серпня. У легітимності обрання Лукашенка на шостий термін сумніваються громадськість і спостерігачі.

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