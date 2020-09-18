У Лукашенка параноя, він нагадав Януковича, – Яценюк

Заяви "п'ятого президента Білорусі" Олександра Лукашенка про закриття кордону з Литвою і Польщею, а також його посилення з Україною є "параноєю людини, яка програла вибори".

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 18 вересня заявив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Також він назвав виступ Лукашенка "політичною шизофренією".

"Ви подивіться на мову жестів під час його виступу, який він весь засмиканий. Він то знає про те, що сфальсифікував вибори. Він знає, що він програв. Знає, що люди вийшли протестувати проти нього, як авторитарного лідера, який сфальсифікував виборчу кампанію і незаконно обіймає посаду президента", – сказав Яценюк.

За його словами, Лукашенко це все розуміє на рівні підсвідомості, але демонструє, нібито нічого не змінилося.

Так само він порівняв Лукашенка з експрезидентом Віктором Януковичем, який утік з України.

"З приводу слів. Я вважаю, що це говорив не Лукашенко, а людина, яка цитувала Путіна. Мені це повністю нагадує відносини між Путіним і Януковичем, які призвели до того, що Януковича Путін забрав до Ростова, а потім ввів війська на територію України і почав агресію проти нашої країни", – сказав експрем'єр.

Він також нагадав, що Лукашенку Кремль виділив кредит у $1,5 млрд, а Януковичу дав $3 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "п'ятий президент Білорусі" Олександр Лукашенко оголосив про посилення державного кордону з Україною, а також про його закриття з Литвою і Польщею. Він також звернувся до українського народу й інших сусідів із закликом "зупинити своїх політиків" і "не дати розв'язати війну".

Зі свого боку Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відповів на заяву Лукашенка.

Водночас у Польщі і Литві 18 вересня заявили, що нічого незвичайного на кордоні не відбувається, а пункти пропуску працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, що Лукашенко нібито переміг на президентських виборах 9 серпня. Однак їх результати поставили під сумнів і не визнали в Євросоюзі та Україні.