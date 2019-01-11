У Литві визнаватимуть одностатеві шлюби, укладені за кордоном

Литва повинна видавати посвідки на проживання іноземцям, які укладають одностатеві шлюби з литовцями за кордоном. Таке рішення-прецедент ухвалив Конституційний суд країни.Литва повинна надавати посвідки на проживання громадянам іноземних країн, які беруть одностатеві шлюби з литовцями за кордоном. Таке прецедентне рішення ухвалив Конституційний суд Литви ув'ятницю, 11 січня. При цьому в самій Литві одностатеві шлюби не дозволені.

"Відмова видавати посвідки на проживання не може ґрунтуватися тільки на гендерній ідентичності чи сексуальній орієнтації", - цитує рішення суду інформагенція AFP.

Суд визнав практику відмов іноземцям через їхню сексуальну орієнтацію як дискримінаційну й таку, що порушує права людини. У конституції Литви шлюбом визнається союз між чоловіком і жінкою.

Реакція суспільства

Очільник Ліги геїв Литви Володимир Сімонко у коментарі AFP назвав рішення суду прогресивним. "Я сподіваюся, що це сприятиме позитивнішому ставленню до одностатевих родин", - каже активіст. Конференція католицьких священиків Литви, однак, не погодилася з аргументами суддів. "Постулат, що концепт сім'ї є гендерно нейтральним, не збігається із вченням церкви", - вказано в заяві конференції.

У міграційному відомстві Литви повідомили, що надаватимуть посвідки на проживання ЛГБТ-іноземцям, які побралися з литовцями. За даними Pew Research Centre, одностатеві шлюби дозволені в понад 20 країнах світу. Більшість із цих країн розташовані в Західній Європі. У Німеччині за рік після легалізації одностатевих шлюбів побралися понад 10 тисяч пар.

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