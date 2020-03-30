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30 березня • оновлено в 10:03
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У "Л/ДНР" збрехали про спалах коронавірусу: у Зеленського викрили обман

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Терористи "Л/ДНР" приховали від усього світу ситуацію з коронавірусом у "республіках", оскільки у них немає навіть тестів для виявлення хвороби.

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Таку заяву зробив міністр реінтеграції і представник України в ТКГ Донбасом Олексій Резніков в інтерв'ю "РБК-Україна".

"У них немає таких тестів. Окупаційна влада приховує реальну картину від зовнішнього світу і від громадян, які проживають на цих територіях. Вони діють за старою радянською методикою: коли бахнув Чорнобиль, то теж приховували від людей, правду пізніше всі дізналися, що призвело до того, що багато хто постраждав від радіації", – пояснив він.

У "Л/ДНР" збрехали про спалах коронавірусу

У "Л/ДНР" збрехали про спалах коронавірусу

За даними Резнікова від різних джерел, навіть якщо відбувається випадок захворювання або смерті, вони це називають "А(H1N1)". Тобто, нібито "свинячий грип", але з летальним результатом.

"Ми не знаємо, яка там ситуація з епідемією насправді, але є факт перекриття кордону між ОРДЛО і ОРЛО. Вони самі розуміють, що потрібно закриватися навіть між собою, питання тільки: чи вчасно?" – озвучив міністр.

"Безумовно, ми своїх громадян не кидаємо і будемо дбати про них. Тому що, згідно з Конституцією, кожен громадянин України підлягає захисту. Наше завдання забезпечити всіх громадян України тестами, захисними масками, медичною допомогоювсім, що необхідно. В тому числі, звичайно , і наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території. Яким чином це зробити технічно? Ми будемо пропонувати гуманітарні конвої, будемо просити Міжнародний комітет Червоного Хреста, гуманітарні місії ООНце зробити", – пообіцяв Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медикиня з окупованої "ДНР" попередила, що навіть невелика кількість заражених коронавірусом COVID-19 завдасть непоправного удару по "республіках".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
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Коментарі
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
"Мы не знаем, какая там ситуация с эпидемией самом деле"© - вот, в принципе и все что может сказать Алексей Резников внятно.
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Перемога скоро
Перемога скоро
Зееленфройндт Викентий, главное, что ложь разоблачили. :)
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Перемога скоро
Перемога скоро
Не очень понятно. Это у России тестов нет или Донбасс кто-то другой оккупирует? :)
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2
Перемога скоро
Перемога скоро
Ермаков Николай, мне больше понравилось, когда они российские фейки про Гидранта разоблачили. Один "фейк" они сами придумали и разоблачили, второй "фейк", а именно склонность Гидранта к алкоголю, они "разоблачили" только в заголовке. :)
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Перемога скоро, и тут же пишут мы не знаем какая там ситуация на самом деле?
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Політика

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