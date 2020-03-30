У "Л/ДНР" збрехали про спалах коронавірусу: у Зеленського викрили обман

Терористи "Л/ДНР" приховали від усього світу ситуацію з коронавірусом у "республіках", оскільки у них немає навіть тестів для виявлення хвороби.

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Таку заяву зробив міністр реінтеграції і представник України в ТКГ Донбасом Олексій Резніков в інтерв'ю "РБК-Україна".

"У них немає таких тестів. Окупаційна влада приховує реальну картину від зовнішнього світу і від громадян, які проживають на цих територіях. Вони діють за старою радянською методикою: коли бахнув Чорнобиль, то теж приховували від людей, правду пізніше всі дізналися, що призвело до того, що багато хто постраждав від радіації", – пояснив він.

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За даними Резнікова від різних джерел, навіть якщо відбувається випадок захворювання або смерті, вони це називають "А(H1N1)". Тобто, нібито "свинячий грип", але з летальним результатом.

"Ми не знаємо, яка там ситуація з епідемією насправді, але є факт перекриття кордону між ОРДЛО і ОРЛО. Вони самі розуміють, що потрібно закриватися навіть між собою, питання тільки: чи вчасно?" – озвучив міністр.

"Безумовно, ми своїх громадян не кидаємо і будемо дбати про них. Тому що, згідно з Конституцією, кожен громадянин України підлягає захисту. Наше завдання забезпечити всіх громадян України тестами, захисними масками, медичною допомогою – всім, що необхідно. В тому числі, звичайно , і наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території. Яким чином це зробити технічно? Ми будемо пропонувати гуманітарні конвої, будемо просити Міжнародний комітет Червоного Хреста, гуманітарні місії ООН – це зробити", – пообіцяв Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медикиня з окупованої "ДНР" попередила, що навіть невелика кількість заражених коронавірусом COVID-19 завдасть непоправного удару по "республіках".

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