У Лаврова зв'язали мир на Донбасі з виборами в Україні

Проводити зустріч в нормандському форматі поки передчасно. Для початку реальний результат повинні принести Мінські угоди.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, передають РІА Новини. Також він зазначив, що потрібно дочекатися завершення виборів в Україні.

"Якщо говорити про реалістичний порядок денний, ще рано говорити про скликання нормандського формату", - підкреслив дипломат.

"Скликання заради скликання без чіткого розуміння, який внесок це засідання може внести в процес врегулювання на Донбасі, було б контрпродуктивно, оскільки це поставило б під сумнів саму роль нормандського формату", - стверджує Грушко.

Грушко РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Петро Порошенко розповів, що домовився з лідерами Франції та Німеччини про проведення саміту "нормандського формату" після виборів в Україні.

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