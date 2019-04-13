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У Лаврова зв'язали мир на Донбасі з виборами в Україні

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Проводити зустріч в нормандському форматі поки передчасно. Для початку реальний результат повинні принести Мінські угоди.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, передають РІА Новини. Також він зазначив, що потрібно дочекатися завершення виборів в Україні.

"Якщо говорити про реалістичний порядок денний, ще рано говорити про скликання нормандського формату", - підкреслив дипломат.

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"Скликання заради скликання без чіткого розуміння, який внесок це засідання може внести в процес врегулювання на Донбасі, було б контрпродуктивно, оскільки це поставило б під сумнів саму роль нормандського формату", - стверджує Грушко.

Грушко

Грушко

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Петро Порошенко розповів, що домовився з лідерами Франції та Німеччини про проведення саміту "нормандського формату" після виборів в Україні.

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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить кремлевских питдарасофф! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И если бы не рашка то войны вообще не было бы и все целое бы осталось и тысячи местных кацапов бы не погибли))))за войну и дохлых местных болагодарите путю с лаврушей))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну какие минские то???забудьте не будет никаких договоров,кому РФ охотой чемодан вокзал РФ!и ничего абсолютно мы им не должны!земля украинская кому не нравиться накуй с пляжа!и сразу будет мир и согласие)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Артеллерист Моня, ты там сиди в Польше , копайся в панском говне, и гымн про себя спивай.А не дрищи тут в свои шаровары
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