Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що у Кремля нібито немає і не може бути агресивних планів щодо України.

Про це він сказав у четвер, 16 липня, в інтерв'ю ТАСС. Він звинуватив Україну в нібито "войовничій риториці".

"З боку України ми чуємо войовничу риторику, яка явно провокується штучно, з приводу можливих військових планів Росії щодо України. Хочу запевнити, що ніяких таких планів немає і бути не може", – сказав він.

За словами рупора країни-агресорки, підстав для зміни Мінських угод і послідовності їх виконання немає. Крім того, на його переконання, скликати нові зустрічі "нормандського формату" на вищому рівні нібито передчасно.

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