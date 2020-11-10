У КВУ запідозрили політтехнологію в затягуванні підрахунку голосів на виборах

У Комітеті виборців України вважають, що основною причиною затягування підрахунку голосів на місцевих виборах-2020 у деяких громадах є масові звернення партій і кандидатів до судів із вимогою оскарження результатів. У цьому фахівці вбачають політтехнологію.

Водночас у КВУ підкреслили, що подібні скарги недостатньо обґрунтовані. Відповідну його заяву опубліковано на сторінці у Facebook.

"Часто вимоги щодо перерахунку голосів і визнання виборів недійсними, які подають політичні партії і кандидати, не є належним чином обґрунтованими і не базуються на фактах щодо порушень виборчого законодавства в день голосування", – йдеться у повідомленні.

Так, у КВУ звернули увагу, що нині проблемним є перерахунок голосів виборців у таких містах, як Львів, Чернівці, Тернопіль, Бровари. Також затягнувся процес встановлення результатів виборів до Київської, Волинської, Херсонської, Одеської обласних рад. Судові оскарження голосування мали місце в Кароліно-Бугазській ОТГ Одеської області. Крім цього, внаслідок порушень виборчого законодавства ЦВК достроково припинила повноваження Марганецької ТВК Дніпропетровської області та Васильківської ТВК Київської області.

За оцінкою Комітету виборців, затягування підрахунку голосів в окремих громадах має ознаки політтехнології і використовується з метою перерахування голосів виборців на користь зацікавлених партій чи кандидатів.

"КВУ закликає політичні партії і кандидатів відповідально ставитися до подання позовних заяв і не зловживати правом на судове оскарження, штучно затягуючи встановлення результатів виборів", – зазначили там.

Також у комітеті нагадали, у яких випадках територіальна виборча комісія ухвалює рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів (ч. 1 ст. 280 Виборчого кодексу України).

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