У КВУ уточнили, коли чекати на офіційні результати другого туру виборів

Юрій Сергієнко Політика 01:27, 23.11.2020

Офіційно результати другого туру виборів, які відбулися 22 листопада, будуть оголошені не пізніше, ніж через п'ять діб – тобто до п'ятниці, 27 листопада, включно.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила Наталія Линник, заступниця генерального директора Комітету виборців України.

"Мають оголосити за п'ять діб", – сказала вона.

На уточнююче питання про те, що вже в п'ятницю імена мерів 11 міст будуть відомі офіційно, Линник відповіла ствердно: "Так, сподіваюся, що так і буде".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори-2020.

За результатами голосування в низці міст призначили другий тур. У семи з них повторне голосування відбулося 15 листопада, ще в 11 містах – 22 листопада.

Також другий тур запланований 29 листопада в Чернівцях і 6 грудня в Кривому Розі.

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