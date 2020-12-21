У КВУ порахували головних прогульників Ради в грудні

20 народних депутатів не були на жодному засіданні Верховної Ради в грудні.

Як повідомив Комітет виборців України в Facebook, аналіз здійснено за даними електронної реєстрації. Всього в грудні відбулося 8 пленарних засідань ВР.

Водночас 11 депутатів відвідали лише одне або два засідання Ради, 14 були зареєстровані на трьох засіданнях.

Участь в усіх засіданнях взяли 260 нардепів або 61%.

Серед фракцій і груп найвищі показники відвідування в депутатів фракції "Європейська солідарність" та "Слуга народу". В середньому на засіданнях парламенту було зареєстровано 56,9% представників "ЄС" та 56,7% – "СН".

Зокрема, серед депутатів "ЄС" всі засідання Ради відвідали Володимир Ар’єв, Володимир В’ятрович, Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Микола Княжицький та ін.

Серед "слуг" на всіх засіданнях були присутні Олександр Корнієнко, Дмитро Наталуха, Михайло Радуцький, Микола Тищенко, Дмитро Костюк, Галина Янченко та ін.

Дещо нижчі показники у фракції "Голос" та групи "Довіра": в середньому на засідання Ради ходили 56,3% депутатів цих політсил.

У депутатів групи "За майбутнє" показник відвідуваності склав 38%, у "Опозиційної платформи – За життя" – 33,2% та у ВО "Батьківщина" – лише 32,3%.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році депутатів-прогульників, які не голосували під час засідань Верховної Ради або пропускали зібрання комітетів, штрафували на 3 млн гривень.