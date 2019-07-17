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У Мінську узгодили нове перемир'я на Донбасі: озвучені терміни і подробиці

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Тристороння контактна група (ТКГ) погодила нове перемир'я на Донбасі в ході засідання в Мінську 17 липня.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер в Facebook. За її словами, сторони визнали позитивний вплив практики підтвердження відданості режиму припинення вогню, а також наголосили на важливості забезпечення миру і спокою для населення.

"Тристороння контактна група підтверджує свою повну відданість всеосяжному, стійкому і безстроковому припиненню вогню в ніч на 21 липня 2019 року", - повідомила вона.

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Контактна група також повторно заявила про тверду прихильність повного виконання Мінських домовленостей.

Оліфер додала, що сторони зобов'язалися забезпечити повний доступ місії ОБСЄ по всій території України відповідно до її мандату для моніторингу.

Леонід Кучма

Леонід Кучма

Фокус.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в "ДНР" запропонували Україні в терміновому порядку провести обмін полоненими в форматі "всіх на всіх".

За словами представниці терористів, на підконтрольній Україні території утримується 101 особа, тоді як в "ДНР" - 50. На формування списків, як планується, піде близько шести тижнів.

Напередодні також з'явилася інформація, що Україна домовилася з Росією про обмін полоненими в форматі 15 на 15 або 10 на 10. Заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко розповів, що попередня домовленість була досягнута на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

Ще раніше президент України Володимир Зеленський зателефонував голові РФ Володимиру Путіну з метою обговорити питання звільнення полонених українців, в першу чергу - моряків.

За словами Зеленського, міжнародні партнери України були проти того, щоб він особисто спілкувався з Путіним.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Леонід Кучма
Місце
Україна
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ttt ta
ttt ta
Напомните мне, а кто и ради чего пустил по п старое перемирие? И я скажу вам чего стоит новое
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
И что, из 101 удерживаемых нет ни одного российского военного??
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ivanov ivan
ivanov ivan
на пару часов?с кем там заключать?московия отродясь договоров не выполняла.это ж дикари.
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2 з 3 відповідей | показати всі
Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Масленко Валентин, что слабо на своих сайтах комментировать так ты шаришься на украинских да еще и с не богатым словарным запасом.
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ttt ta
ttt ta
ivanov ivan, не позорься
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