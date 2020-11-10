У КСУ другий день поспіль зірвали засідання
Конституційний суд України у вівторок, 10 листопада, не зміг провести заплановане засідання через відсутність кворуму.
Про це повідомляє пресслужба інстанції. З цієї ж причини засідання не відбулося і напередодні.
Так, судді КСУ відклали продовження розгляду справи за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя". А також справи за конституційним поданням 46 нардепів щодо офіційного тлумачення положень про приналежність землі.
Відкладено було і розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за поданням 47 парламентарів щодо спецконфіскації.
"Розгляд справ відкладено через відсутність кворуму", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 9 листопада КСУ теж не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України. У суді заявили про зрив засідання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд офіційно скасував кримінальну відповідальність за брехню в декларації.
Унаслідок цього Національне агентство запобігання корупції вимушене було закрити реєстр електронних декларацій.
Реагуючи на рішення КСУ, під будівлею суду відбулися протести, а президент України Володимир Зеленський закликав до "перезавантаження" Конституційного суду.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков ініціював законопроєкт №4304 про відновлення дії низки положень антикорупційного законодавства
Згодом судді Конституційного суду підтримали його проєкт закону і висловили готовність дати роз'яснення свого рішення щодо електронного декларування.