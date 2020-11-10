У КСУ другий день поспіль зірвали засідання

Конституційний суд України у вівторок, 10 листопада, не зміг провести заплановане засідання через відсутність кворуму.

Про це повідомляє пресслужба інстанції. З цієї ж причини засідання не відбулося і напередодні.

Так, судді КСУ відклали продовження розгляду справи за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя". А також справи за конституційним поданням 46 нардепів щодо офіційного тлумачення положень про приналежність землі.

Відкладено було і розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за поданням 47 парламентарів щодо спецконфіскації.

"Розгляд справ відкладено через відсутність кворуму", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 9 листопада КСУ теж не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України. У суді заявили про зрив засідання.

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