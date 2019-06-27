ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

У КС пояснили резонансне рішення про поступки для терористів

511Читати матеріал російською

Визнання Конституційним судом неконституційною частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу не призведе до масового звільнення підозрюваних в державній зраді, тероризмі і перешкоджанні ЗСУ.

Про це заявила голова КСУ Наталя Шаптала, пояснюючи ухвалене рішення, передає "Укрінформ".

"Це рішення не дає підстави, щоб усіх людей, які перебувають під вартою, зараз випустили", - зазначила Шаптала.

Вона додала, що КСУ скасував п'яту частину статті 176, проте в цій статті КПК є ще чотири частини, які передбачають, що при обранні запобіжного заходу суд повинен прийняти вмотивоване рішення.

У КС пояснили резонансне рішення про поступки для терористів

fundit.fr

"Суд повинен вказати, що це тяжкий злочин, що людина може сховатися від слідства і чинити тиск на свідків. У цьому випадку частина п'ята статті 176 є безальтернативною. У цій ситуації прокурор підміняє суд. І суду не треба доводити, чи є там докази" , - пояснила голова КС.

Новини
Новий "закон Савченко"? Юрист пояснила резонансне рішення КСУ

За її словами, решта чотири частини статті 176 КПК залишаються в силі і тепер суд, перш ніж обрати запобіжний захід, повинен визначити, чи дійсно злочин мав місце, "тобто, має бути проведено дослідження, щоб зрозуміти, чи є склад злочину".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня КСУ визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким була арештована нардеп Надія Савченко.

Положення передбачає, що до підозрюваних в тероризмі не може застосовуватися більш м'яке обмеження, ніж утримання під вартою (арешт). Суд цю норму скасував.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Наталія Шаптала
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel