У КС пояснили резонансне рішення про поступки для терористів

Визнання Конституційним судом неконституційною частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу не призведе до масового звільнення підозрюваних в державній зраді, тероризмі і перешкоджанні ЗСУ.

Про це заявила голова КСУ Наталя Шаптала, пояснюючи ухвалене рішення, передає "Укрінформ".

"Це рішення не дає підстави, щоб усіх людей, які перебувають під вартою, зараз випустили", - зазначила Шаптала.

Вона додала, що КСУ скасував п'яту частину статті 176, проте в цій статті КПК є ще чотири частини, які передбачають, що при обранні запобіжного заходу суд повинен прийняти вмотивоване рішення.

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"Суд повинен вказати, що це тяжкий злочин, що людина може сховатися від слідства і чинити тиск на свідків. У цьому випадку частина п'ята статті 176 є безальтернативною. У цій ситуації прокурор підміняє суд. І суду не треба доводити, чи є там докази" , - пояснила голова КС.

За її словами, решта чотири частини статті 176 КПК залишаються в силі і тепер суд, перш ніж обрати запобіжний захід, повинен визначити, чи дійсно злочин мав місце, "тобто, має бути проведено дослідження, щоб зрозуміти, чи є склад злочину".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня КСУ визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким була арештована нардеп Надія Савченко.

Положення передбачає, що до підозрюваних в тероризмі не може застосовуватися більш м'яке обмеження, ніж утримання під вартою (арешт). Суд цю норму скасував.

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