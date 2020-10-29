У Кривому Розі вимагають перерахунку голосів через порушення на виборах

У Кривому Розі зафіксовано порушення і втручання у виборчий процес. Через них у штабі кандидата на посаду міського голови Кривого Рогу Дмитра Шевчика вимагають перерахунку бюлетенів. Про це повідомляє 34 канал.

У штабі Шевчика кажуть: вже подали близько півсотні заяв з вимогою перерахувати бюлетені, тому що спочатку це було зроблено з помилками. Спостерігачі також фіксували багато виправлень в документації і пошкодження боксів. Крім того, в штабі кажуть про незаконне втручання в роботу однієї з районних ТВК.

"Був виявлений факт, що під час засідання територіальної виборчої комісії Металургійного районного в місті ради кандидат в депутати Павло Гівель вказував голові і її заступнику щодо прийняття рішення згідно дійсності або недійсності бюлетенів. Тим самим, його дії розцінюються як прямі втручання у вибори", - заявив спостерігач від кандидата на посаду міського голови Кривого Рогу Дмитра Шевчика Богдан Двірний.

Павло Гівель, який йшов в депутати Криворізької міськради від Блоку Олександра Вілкула "Українська перспектива", звинувачення відкидає.

"А що значить "втручатися в процес"? Я є учасником процесу. Я не заважаю роботі комісії, я маю право спостерігати за ходом прийому виборчої документації. І я це роблю. Тобто користуюся своїм законним правом мати можливість спостерігати за всіма процесами", - каже Гівель.

У той же час, представники Шевчика наполягають: коли один з кандидатів від спостереження за процесом роботи ТВК переходить до роздачі вказівок її членам – це саме втручання у вибори.

"Ми вважаємо, що це йде втручання у виборчий процес. Це конфлікт інтересів, коли зацікавлена особа, яка обирається, – в ручному режимі керує територіальною виборчою комісією. Відповідно, ми звернулися в поліцію, зараз вони нас там чекають, будемо писати відповідну заяву на членів комісії", - сказав представник штабу Дмитра Шевчика Євген Ковальов.

Також в штабі Дмитра Шевчика кажуть, що порушення з боку опонентів фіксували ще до дня виборів. Йдеться про спробу перешкодити передвиборній агітації.

"У нас з'явилося оперативне відео, де видно, як той же кандидат від "Блоку Вілкула" Гівель на своєму автомобілі "Ленд Крузер" під'їжджає до нашого штабу. Завідомо, знаючи, що цей штаб використовується, як склад для зберігання агітаційного матеріалу, і максимально близько, навмисне, підпираючи двері, що туди неможливо було зайти. Роблять вони це за два дні до кінця виборчого процесу, тим самим порушують право Шевчика Дмитра Володимировича бути обраним", - резюмує Євген Ковальов.

А ось Павло Гівель заявив, що ніяких перешкод проведенню агітації Шевчика ні він, ні його команда не створювала.

"Я не знаю, що таке штаб Дмитра Шевчика. У мене інформації такої немає", - заявив кандидат в депутати міськради.

Як повідомляють в штабі Шевчика, за фактом перешкоджання агітації розпочато кримінальне провадження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у партії "Слуга народу" вже заявляли про масові порушення на виборах в Кривому Розі. При цьому народний депутат від президентської партії Олена Кріворучкіна звинуватила чинну владу міста в тому, що та намагається не допустити другого туру виборів мера.