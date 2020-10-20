У Кривому Розі на виборах мера в хід пішли брудні технології

На місцевих виборах 2020 за словами політолога Костя Бондаренка, серйозна боротьба розпалюється за стратегічні міста: Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Кривий Ріг.

"Це великі міста, які можуть конкурувати з Києвом, там розвинена промисловість. Тому перша сутичка відбудеться 25 жовтня. Хтось буде боротися за друге місце, а хтось намагатиметься перемогти відразу в першому турі. Другий етап настане 15 листопада, під час другого туру. І потім боротимуться за формування міських рад та впливу там", – описує OBOZREVATEL ситуацію Бондаренко.

Нинішній мер Юрій Вілкул.

Його слова підтверджує ситуація в Кривому Розі, рідному місті президента Зеленського. Тут серйозна боротьба розгорнулася між 71-річним Олександром Вілкулом, які керує містом ось уже 14 років, і представником "Слуги народу" 43-річним керівником ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" Дмитром Шевчиком.

За даними жовтневого соцопитування групи "Рейтинг", Шевчик відстає від Вілкула-старшого на 10,8%. (40,8% і 29%). Однак, навіть незважаючи на це, проти молодого представника великого бізнесу вже розгорнулася активна компанія.

У хід пішли зокрема й брудні технології. За словами Бондаренка, Шевчика і членів його сім'ї стали звинувачувати в різних гріхах. А 7 жовтня стало відомо про погрози сім'ї кандидата від "Слуги народу", поліція за цим фактом навіть відкрила провадження, за статтею погроза вбивством.

Дмитро Шевчик, кандидат від "СН". АСПІ

У місцевих ЗМІ стали виходити матеріали проти Шевчика, у місті розвішують плакати, а людям на електронну пошту надсилають листи із закликом агітувати за Шевчика.

Все показує, що старі місцеві еліти не хочуть прощатися зі своїми кріслами. Крім того, ще більше побоюються зміни влади в оточенні того ж Юрія Вілкула.

Адже підлеглі градоначальника пов'язані з компаніями, які можуть мати прибуток від різних тендерів в освіті, заробляти на рекламі міської влади, ремонтах ліфтів. Наближені до мера виграють підряди на ремонт доріг, облаштування парків. Хоча за останні роки в цьому плані в Кривому Розі нічого не змінилося.