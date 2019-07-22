У Криму заявили про перемогу Путіна на виборах в Україні

Проросійський кримський блогер Олександр Горний заявив, що на позачергових парламентських виборах в Україні "переміг президент РФ Володимир Путін".

На його думку, високі результати голосування за партії президента Володимира Зеленського та прокремлівського політика Віктора Медведчука були передбачуваними і навіть запрограмованими. Про це він написав у своєму блозі для "Ехо Москви".

"Завершилися вибори до Верховної Ради, від яких чекали і чекають дива дуже багато, але в них, як і на виборах президента України, однозначно переміг Володимир Путін і його кремлівська команда", – висловився Горний.

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Він уточнив, що команда українського президента і він сам розуміють, що нібито всі рішення про майбутнє України ухвалюється зокрема і в Кремлі.

Рада колаж

"У Москву доведеться їхати на уклін і домовлятися", – припустив він.

На думку блогера, Зеленському доведеться бути "більш гнучким" щодо російського президента, оскільки протистояти Путіну буде складно.

Як писав OBOZREVATEL 21 липня 2019 в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці працювали по всій території України з 8:00 до 20:00.

Згідно з даними ЦВК, станом на ранок 22 липня, в Раду проходять "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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