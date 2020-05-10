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10 травня • оновлено в 13:22
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У Криму пригрозили Зеленському через дзвін і згадали Порошенка

1.1т
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У анексованому Росією Криму скептично поставилися до ідеї президента України Володимира Зеленського встановити в Сімферополі пам'ятник у вигляді дзвону Єдності.

У коментарі РИА Новости співголова так званої Асамблеї слов'янських народів Криму Роман Чегринець закликав Зеленського залишити "блазенські плани щодо повернення Криму і встановлення на території іншої держави пам'ятників".

Володимир Зеленський озвучив ідею про встановлення дзвону в Криму

Володимир Зеленський озвучив ідею про встановлення дзвону в Криму

За його словами, якщо Зеленський вирішить відвідати Крим з "офіційним візитом", то йому слід взяти з собою експрезидента України Петра Порошенка з його командою, які "розпалили громадянську війну в своїй країні".

"Тут їх діяльності буде дана чесна оцінка, і вони отримають заслужену довічну нагороду в місцях не таких віддалених А Зеленський зможе поспілкуватися безпосередньо з кримчанами і отримати чесну оцінку про себе і про свої дії. А дзвін цілком можна переплавити і використовувати для потреб народного господарства", – сказав Чегринець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський звернувся до українців на 9 травня в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Він оголосив про проект зі створення меморіальних символів, в ході якого планується встановити чотири дзвони – Дзвін Пам'яті в Луганську, Дзвін Перемоги в Закарпатті, Дзвін Миру в Донецьку і Дзвін Єдності в Сімферополі. За задумом президента, в момент, коли в Україні настане мир, чотири дзвони одночасно сповістять про це.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Крим
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"шутовские планы" :-)))))) Не в бровь, а в глаз :-D
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