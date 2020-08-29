Тихонов помер у віці 71 року.

В окупованому Росією Криму 29 серпня помер колишній віце-прем'єр в уряді Миколи Азарова, експосол України в Білорусі і колишній глава Луганської облради Віктор Тихонов.

Про це повідомив колишній прем'єр-міністр-утікач часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров на своїй сторінці в Facebook. Тихонову був 71 рік.

"Віктор Миколайович Тихонов – політик, глава Луганської облради, народний депутат Верховної Ради України, віце-прем'єр України помер у віці 71 року", – написав Азаров. Про причини смерті Тихонова він не повідомив.

Довідка. Тихонов народився в селі Щетово Луганської області. З 1995 по 1998 був першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації, а з 1998 по 2006 був главою Луганської облради.

Був народним депутатом Верховної Ради V-VII скликань, до літа 2014 року входив до фракції "Партії Регіонів". З 11 березня 2010 займав пост віце-прем'єр-міністра України з питань регіональної політики в уряді Миколи Азарова. 9 грудня 2010 року став віце-прем'єр-міністром – міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

З серпня 2011 по листопад 2012 року Тихонов був надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Білорусь.

У Криму помер віце-прем'єр України часів Азарова Микола Азаров / Facebook

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