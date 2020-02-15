У Криму погодилися на ідею Зеленського щодо виборів, але поставили умову

У Криму відреагували на ідею президента України Володимира Зеленського провести на території окупованого півострова у жовтні 2020 року місцеві вибори, заявивши, що Україна може організувати таке голосування "тільки для своїх громадян у разі відкриття консульства".

Про це сказав голова комітету так званої Держради республіки Крим з питань народної дипломатії і міжнаціональних відносин Юрій Гемпель у коментарі ТАСС. Сам же Зеленський заявляв, що вибори не можуть бути проведені без дотримання безпекових та політичних умов, а також з порушенням Конституції України.

"Тут вести мову про якісь підпільні вибори некоректно. Це законна територія Російської Федерації, і тут діють закони РФ, тому тільки в законодавчому полі можливо це здійснити. Я думаю, що цілком реальне відкриття консульства (України в Криму. – Ред.), і це було б правильно. Це повинно ухвалюватися на рівні зовнішньополітичних відомств і тільки офіційно", – заявив Гемпель.

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"Згадуючи минулі вибори в Україні – вони зробили багато помилок, напевно, порушень українського конституційного права, не надавши можливість багатьом громадянам України, які перебувають на території РФ, прийти і проголосувати. Якщо тут у нас проживають громадяни України, то їм таке право треба надати безумовно", – додав він.

За словами політика, відкриття українського консульства в Криму "буде прозоро говорити про те, що Україна визнає Крим частиною Російської Федерації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина), а також відповів на запитання журналістів. Він зробив гучні заяви про війну, вибори на Донбасі і в Криму, а ще президентство.

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