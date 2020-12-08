У Криму почалася "водна паніка"

Тарас Березовець Політика 13:18, 8.12.2020

У Криму почалася "водна паніка". Окупаційна влада півострова просить жителів Криму і Севастополя не впадати в паніку і не закуповувати "сотнями декалітрів" бутильовану воду і воду для кулерів, а також не робити "без необхідності" запаси води.

У Аянському водосховищі, яке постачає в Сімферополь, води залишилося на 8 днів.

Ситуація важка, але "контрольована", заявляють в самопроголошеному "уряді", в будь-якому випадку "жителі і гості півострова не залишаться без води для пиття і побутових потреб". Для цього будуть встановлені і опріснювальні установки, і - при необхідності - здійснюватися підвезення води до будинків - джерело в т.зв. "Уряді Криму".

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