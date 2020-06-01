У Криму назріла катастрофа через нестачу води: в Росії забили тривогу

Росія вимагає від світової спільноти вжити невідкладних заходів для зняття Україною блокування подачі води в анексований Крим.

Як повідомляє РИА Новости, про це йдеться в листі заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталії Поклонської на ім'я Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Наталія Поклонська звернулася в ООН через неподання води в Крим

"Пані Верховний комісар, в XXI столітті в Європі відбувається кричуще і масове порушення фундаментальних прав жителів Криму. Держава – член ООН Україна позбавила мільйони людей базисного і невід'ємного права на питну воду, створюючи реальну загрозу для життя і здоров'я людини, а також екології цієї унікальної частини південно-східної Європи", – йдеться в листі.

За словами Поклонської, стоки річки Дніпро мають міжнародний характер і беруть свій початок з території Росії, де формується основний обсяг води Дніпровського басейну, що надходить в Україну.

А сам канал, який є основним джерелом питної води для населення Криму, нібито будувався за рахунок коштів і зусиль не України, а всього Радянського Союзу в 50-і роки минулого століття, коли півострів входив до складу РФ.

"Роблячи антигуманні дії, українська влада проводить людиноненависницьку політику і керується почуттями помсти щодо кримчан, які чинили опір державному перевороту в Києві в 2014 році", – поскаржилася вона.

Поклонська стверджує, що "злочинне перекриття" Україною каналу в 2014 році вже позначилося на стані екосистеми як нижнього Дніпра, так і Криму.

"В результаті цього відбувається небезпечне заболочування і засолення грунтів, і як наслідок, знищення багатьох видів флори і фауни прилеглих до каналу територій, погіршення родючого шару грунту і якісних показників здоров'я проживаючих в даному регіоні жителів", – підкреслюється в листі.

Вона додала, що такі дії можуть "прирівнюватися до репресій" мільйонів людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські аналітики з центру The Jamestown Foundation вважають, що в умовах гострої нестачі прісної води в Криму Росія може спробувати прорвати водну блокаду півострова, а пандемія коронавірусу, коли кожна країна зараз зайнята боротьбою з інфекцією, – хороша можливість для президента РФ Володимира Путіна.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також заявив, що Путін може готувати нові військові дії проти України під приводом неподання води в Крим.

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