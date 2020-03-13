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13 березня • оновлено в 11:55
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У Крим масово переселять росіян: Чубаров викрив план Путіна

2.5т
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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росії необхідна вода в анексованому Криму, щоб забезпечити там умови для масового переселення громадян РФ.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "Апостроф". За словами Чубарова, вода, безумовно потрібна для аграрного сектору, проте в першу чергу в Кремлі переслідують іншу мету.

"Вона необхідна для нових поселень, які Росія намагається будувати в Криму для того, щоб заселяти півострів своїми громадянами. Вода потрібна для того щоб модернізувати і розвивати рекреаційну, туристичну сфери. Але все це Росії потрібно не для того, щоб зробити життя людей максимально комфортним , а для того, щоб зробити Крим привабливим для російських громадян", – пояснив він.

У Крим масово переселять росіян: Чубаров викрив план

У Крим масово переселять росіян: Чубаров викрив план

qha.com.ua

Чубаров зазначив, що за допомогою переслідувань, репресій і насильницького викрадення людей, які не лояльні до Росії – в першу чергу кримських татар та інших українців – Кремль домагається, щоб вони самі залишали Крим.

"Одночасно Росія намагається максимально переселити своїх громадян, щоб змінити демографічну і етнічну складову кримського населення. Тому їй потрібно більше води, щоб розвивати Крим. А для простого населення на півострові, з огляду на той спосіб життя, який воно веде, запасів води в Криму вистачає", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чубаров заявив, що жителям Криму вистачає води, а окупанти заперечують це з військовою метою.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Рефат Чубаров
Місце
Україна
Теги
Крим Крим без води
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, а россиян будут в теплушках завозить или на фурах? И подскажите, где можно записаться на переселение? А то в интернете информации нету...)))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Так никто и не сомневается. Улус орды москва нуждается в живом щите из людей, чтобы из под этого прикрытия ядерным оружием миру грозить. Кремлёвская верховная обезьяна воюет из-за спин женщин и детей, а иначе пинок под зад и мордой в навоз.
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1
3
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ильчук Андрей, А хазарский каганат 6 лет уже хрюкает об аХрессоре, продолжая торговать с аХрессором.... и куй затянешь аХтивистов на хронт. Но патриотизм так и прет...
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Эх, когда же моя очередь на переселение дойдет. Ведь если по списку, то передо мной миллионов так 70 должны переселить на территорию Крыма
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