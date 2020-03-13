У Крим масово переселять росіян: Чубаров викрив план Путіна

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росії необхідна вода в анексованому Криму, щоб забезпечити там умови для масового переселення громадян РФ.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "Апостроф". За словами Чубарова, вода, безумовно потрібна для аграрного сектору, проте в першу чергу в Кремлі переслідують іншу мету.

"Вона необхідна для нових поселень, які Росія намагається будувати в Криму для того, щоб заселяти півострів своїми громадянами. Вода потрібна для того щоб модернізувати і розвивати рекреаційну, туристичну сфери. Але все це Росії потрібно не для того, щоб зробити життя людей максимально комфортним , а для того, щоб зробити Крим привабливим для російських громадян", – пояснив він.

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Чубаров зазначив, що за допомогою переслідувань, репресій і насильницького викрадення людей, які не лояльні до Росії – в першу чергу кримських татар та інших українців – Кремль домагається, щоб вони самі залишали Крим.

"Одночасно Росія намагається максимально переселити своїх громадян, щоб змінити демографічну і етнічну складову кримського населення. Тому їй потрібно більше води, щоб розвивати Крим. А для простого населення на півострові, з огляду на той спосіб життя, який воно веде, запасів води в Криму вистачає", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чубаров заявив, що жителям Криму вистачає води, а окупанти заперечують це з військовою метою.

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