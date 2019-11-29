"У Кремля все готово!" Журналіст дорікнув владі у підіграванні плану Путіна щодо захоплення України

Президент Росії Володимир Путін вийшов на вирішальну стадію реалізації свого плану зі створення хаосу в Україні. А після цього нас очікує велика війна.

Таку думку висловив журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці у Facebook. Він також переконаний, що в цьому главі РФ, з власної волі чи ні, допомагають різні люди в Україні – як у владі, так і в медіа.

"Але для Путіна всі вони корисні, тому я їх не розділятиму. Це ті, хто зараз зневажає ветеранів, хто оберігає медведчуків, хто несе різну дебільну нісенітницю про "мир" із росіянами, хто вперто доводить Україну до нової революції, а на цей випадок у Кремля все готово", – вважає журналіст.

Володимир Путін Колаж

На його думку, лідеру РФ знадобиться не більше року, щоб повністю захопити нашу країну.

"Організація "громадянської війни" разом із окупацією, щонайменше, 6-8 областей на сході та півдні, а там – як вийде. В ідеалі – вся Україна", – заявив журналіст.

Водночас він висловив надію, що в керівництві держави присутні не тільки ті, хто "з дурощів чи за гроші пропонують договір із росіянами". А знайдуться й ті, хто розуміє, що в підсумку такі їхні дії просто призведуть до "смерті для всіх", зокрема і зрадників.

"Росія – не Україна. Росіяни люблять "чмирити" таких. Путін цинічний. У нього своїх покидьків і холопів вистачає. В українських зрадників, що б вони собі не мріяли, за Путіна шансів немає. Тільки їхня жадібність і тупість досі не дозволяють це зрозуміти", – підсумував Муждабаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Айдер Муджабаєв заявив, що якщо "поговорити з людьми" на Донбасі, то вони будуть не тільки за розведення військ, а й за те, щоб туди прийшов Путін. Таку думку він висловив щодо наміру української влади провести опитування серед українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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