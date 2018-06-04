"У Кремля панічний страх": Порошенко пояснив вирок Сущенку

Президент України Петро Порошенко відреагував на оголошення московським судом вироку у справі українського журналіста Романа Сущенко, якому дали 12 років суворого режиму в російській колонії.

Президент на своїй сторінці в Facebook зазначив, що Кремль не зупиниться ні перед чим у спробі зламати дух українців.

"Безпрецедентний цинізм російського "суду", який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить - кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців", - сказано в повідомленні.

Порошенко впевнений, що Росія буде покарана за свої незаконні дії.

"Подібними "вироками" Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України і виносить вирок собі", - зазначив український лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Московський районний суд засудив Сущенко до 12 років колонії суворого режиму.

Пізніше його адвокат Марк Фейгін заявив, що є шанс обміняти українського журналіста на засудженого в Росії директора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.