У Кремлі змінився "куратор щодо України": російський політик пояснила, чого чекати

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук намагається відібрати пост "кремлівського куратора з питань України" у помічника президента Росії Владислава Суркова.

Про це в ефірі ObozTV розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова, коментуючи підсумки виборів до Верховної Ради України.

"У Росії йде боротьба за кураторство над українським питанням. Владислава Суркова, який є ідеологом проектів Новоросії, Малоросії та іншої гидоти, досить активно відсуває Віктор Медведчук. Зрозуміло, що як би ми негативно не ставилися до Медведчука, а втім, усе нещастя і вся кров більше лежать на Суркові", – зазначила Курносова.

За її словами, від перемоги в цьому протистоянні буде залежати, наскільки активно зможе президент Володимир Зеленський просувати свої ініціативи з обміну полонених.

"Формально Медведчук – громадянин України і не може працювати в адміністрації президента РФ, але неформально саме він є основним куратором української політики для Кремля. І тому Кремль активно підтримував саме його", – заявила опозиціонерка.

На думку Курносової, за результатами парламентських виборів "Опозиційна платформа – За життя" отримала недостатньо голосів для того, щоб Медведчук міг претендувати на серйозні посади на кшталт віцеспікера.

"Завдання президента і нового уряду полягатиме в тому, щоб якось максимально обмежити Медведчука в його негативних можливостях, і залишити йому те, що він може зробити доброго, якщо він щось хороше взагалі може зробити", – зазначила російський політик.

За її словами, Медведчук може взяти участь у переговорах з обміну військовополоненими – "максимально відпрацювати конструкцію "усіх на усіх".

gordonua.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін зустрівся із Віктором Медведчуком і обговорив війну на Донбасі.

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