У Кремлі заявили про блокаду Донбасу з боку України

Україна нібито відторгнула Донбас, а його жителі змушені існувати в умовах блокади.

Як повідомило РІА Новини, про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він прокоментував слова глави держави, сказані на щорічній пресконференції.

Путін 17 грудня заявив, що Росія нібито допомагає Донбасу й далі нарощуватиме цю допомогу.

Журналісти попросили Пєскова роз'яснити ці слова й конкретизувати, у чому полягатиме таке нарощування допомоги й чи побудують там "місто-сад".

"На жаль, про "місто-сад" там годі й казати, на наш превеликий жаль. Тому що не забувайте, що цей регіон абсолютно відторгнений Україною й живе вже не перший рік в умовах жорстокої блокади з боку своєї батьківщини", – сказав прессекретар президента РФ.

За його словами, Росія не може залишатися байдужою до долі цього регіону України, оскільки там живе багато російськомовних громадян. І їм РФ допомагатиме.

Нагадаємо, у четвер, 17 грудня, президент Росії Володимир Путін уперше дав велику щорічну пресконференцію в онлайн-форматі. Це пов'язано з пандемією коронавірусу. Конференція стала 16-ю за рахунком за час перебування російського лідера при владі. Вона почалася о 11:05 за київським часом і тривала близько 4,5 години, закінчившись о 15:35.

Як повідомляв OBOZREVATEL: