У Кремлі відреагували на звернення Кадирова до Зеленського

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував звернення глави Чечні Рамзана Кадирова до президента України Володимира Зеленського із закликом "закінчити громадянську війну".

Як повідомляє РИА Новости, Пєсков заявив журналістам, що "дійсно, те, що відбувається в Україні – це внутрішній, внутрішньоукраїнський конфлікт".

"І ви знаєте, що там йшла громадянська війна. Зараз вона в замороженому стані, але ситуація як і раніше надзвичайно напружена. Звичайно, нам би хотілося, щоб президент Зеленський виконав ті зобов'язання, які несе Україна за мінським угодами", – зазначив він.

Представника Кремля також запитали про його ставлення до того, що Кадиров закликав Зеленського зателефонувати Володимиру Путіну. Пєсков відповів, що "зовсім необов'язково телефонувати Володимиру Володимировичу, головне – припинити війну".

Як писав OBOZREVATEL, Кадиров в Instagram зажадав від Зеленського зателефонувати Путіну і оголосити, що "закінчуєте з цією громадянською війною на сході України".