У Кремлі відповіли на заяву Зеленського про мир із Путіним

У Росії відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він готовий підписати з главою РФ Володимиром Путіним мирну угоду, яке поверне Україні окуповані Росією Донбас і Крим.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "проблеми Криму не існує", повідомив УНІАН.

"Головне врегулювати проблему Донбасу, проблеми Криму не існує і не може існувати в рамках відносин Росії з якимись країнами. Але ви знаєте, що Росія прикладала і буде прикладати в рамках можливостей зусилля для того, щоб допомогти Україні розв’язати проблему південного сходу", – сказав він.

На питання журналіста, чи передбачає це повернення контролю України за окупованими районами Донецької та Луганської областей, Пєсков відповів: "Читайте Мінські домовленості".

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що, на думку постійного представника США при ОБСЄ Джеймса Гілмора, стабілізація ситуації на охопленому війною Донбасі насамперед залежить від політичної волі керівництва Росії.