У Кремлі розповіли, якою була розмова Зеленського з Путіним

Політика 15:01, 27.07.2020 Оновлено: 15:29, 27.07.2020

Телефонна розмова 26 липня президентів Росії Володимира Путіна і України Володимира Зеленського мала конструктивний характер.

Як повідомляє ТАСС, про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Що стосується атмосфери розмови, то вона була конструктивна, ділова, і розмова була змістовною", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • під час телефонної розмови 26 липня президент Росії Володимир Путін обговорив із Володимиром Зеленським питання децентралізації та відповідних змін до Конституції України.

  • Як зазначила пресслужба Зеленського, глава України порушив питання безпеки на Донбасі.

  • Лідери двох країн погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів із підтримки режиму припинення вогню.

  • Також Зеленський підняв питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова, утримуваного РФ, у зв'язку з трагічною загибеллю його трирічного сина Муси.

  • Крім того, Зеленський і Путін обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, який перебуває на розгляді в політичній підгрупі ТКГ, і закон про децентралізацію, що передбачає зміни до Конституції України.

  • При цьому сайт Кремля повідомив, що прийдешні місцеві вибори в Україні "ставлять під загрозу" мир на Донбасі.

  • Згідно з повідомленням пресслужби Путіна, Зеленський сам зателефонував главі РФ.

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