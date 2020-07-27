У Кремлі розповіли, якою була розмова Зеленського з Путіним

Телефонна розмова 26 липня президентів Росії Володимира Путіна і України Володимира Зеленського мала конструктивний характер.

Як повідомляє ТАСС, про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Що стосується атмосфери розмови, то вона була конструктивна, ділова, і розмова була змістовною", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

під час телефонної розмови 26 липня президент Росії Володимир Путін обговорив із Володимиром Зеленським питання децентралізації та відповідних змін до Конституції України.

Як зазначила пресслужба Зеленського, глава України порушив питання безпеки на Донбасі.

Лідери двох країн погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів із підтримки режиму припинення вогню.

Також Зеленський підняв питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова, утримуваного РФ, у зв'язку з трагічною загибеллю його трирічного сина Муси.

Крім того, Зеленський і Путін обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, який перебуває на розгляді в політичній підгрупі ТКГ, і закон про децентралізацію, що передбачає зміни до Конституції України.

При цьому сайт Кремля повідомив, що прийдешні місцеві вибори в Україні "ставлять під загрозу" мир на Донбасі.