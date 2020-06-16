У Кремлі назвали партнерство НАТО і України небезпечним для Європи
У Кремлі відреагували на надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Вони вважають, що це не посприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС. За його словами, в Кремлі "звернули на це увагу".
"Ми завжди дуже уважно ставимося до наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів, ми змушені вживати відповідних необхідних заходів щодо забезпечення власної безпеки в зв'язку з цим", – сказав Пескв.
Він додав, що "з огляду на характер НАТО і початкові цілі, для яких створювалося НАТО як механізм конфронтації", Росія спостерігає за процесами, "коли НАТО абсорбує в себе всі нові країни в різних форматах".
Пєсков також заявив, що уряд РФ не вважає надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями зміцненням безпеки і стабільності в регіоні.
"Ми не вважаємо, що це сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі", – підкреслив представник Кремля.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
12 червня Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО.
Таким чином наша країна стала одним з шести партнерів по розширеним можливостям поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.
Новий статус дозволить Україні отримати доступ до програм по взаємодії, а також більш широкий обмін інформацією.
Військові експерти з США заявили, що план дій щодо членства в НАТО для України і Грузії повинен бути більш рішучим, адже російська агресія може загрожувати безпеці союзників Альянсу.
У МЗС Росії назвали надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями політичним сигналом "партії війни".