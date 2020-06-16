У Кремлі назвали партнерство НАТО і України небезпечним для Європи

Антон Малиновський Політика 17:30, 16.06.2020

У Кремлі відреагували на надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Вони вважають, що це не посприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС. За його словами, в Кремлі "звернули на це увагу".

"Ми завжди дуже уважно ставимося до наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів, ми змушені вживати відповідних необхідних заходів щодо забезпечення власної безпеки в зв'язку з цим", – сказав Пескв.

Він додав, що "з огляду на характер НАТО і початкові цілі, для яких створювалося НАТО як механізм конфронтації", Росія спостерігає за процесами, "коли НАТО абсорбує в себе всі нові країни в різних форматах".

Дмитро Пєсков
РІА Новини

Пєсков також заявив, що уряд РФ не вважає надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями зміцненням безпеки і стабільності в регіоні.

"Ми не вважаємо, що це сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі", – підкреслив представник Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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