Фраза "Просто перестати стріляти" стала вже мемом, так що "Просто перестати іржати" жалюгідне наслідування класиці. Але дуже вже вдало підходить.

По-перше, тому що заява глави російського МЗС Сергія Лаврова дійсно викликає сміх на межі істерики. Ну а по-друге, коли мова йде про "сумну конячку" слово "іржати" завжди відмінно підходить.

Отже, колективний Захід приготував для РФ чергову порцію санкцій, тепер уже за отруєння Навального. Санкції, на мій погляд, несерйозні з точки зору ефективності (чекаємо ембарго на закупівлю нафти і газу). Але в Кремлі все одно дуже образилися. Порахували це проявом неповаги. І пригрозили ... взагалі перестати спілкуватися. Це настільки прекрасно, що навіть в перший момент незрозуміло, як коментувати.

Образилися? Будете мовчати? Так це чудово. Я навіть процитую це ображене заяву Лаврова для чистоти сприйняття. "Люди, які відповідають за зовнішню політику на Заході і не розуміють необхідності взаємоповажного розмови, напевно, ми повинні на якийсь час просто перестати з ними спілкуватися, тим більше, що Урсула фон дер Ляйен заявляє, що з нинішньою російською владою геополітичного партнерства не виходить. Так тому і бути, якщо вони цього хочуть ", - говорить Сергій Лавров. Так, він має рацію.

Люди не розуміють необхідності взаємоповажного розмови з владою країни, яка: Веде агресивну війну, окупує чужі території, намагається влаштовувати державні перевороти, труїть політичних опонентів, втручається в чужі вибори і так далі. За що тут поважати? Тут пора бити морду, причому давно вже. Позбавити весь світ сумнівного задоволення спілкуватися з РФ – ніхто страждати не буде. Крім самої Росії, а її і не шкода.

Я пропоную Лаврову ще й нафту з газом підступному Заходу не продавати. Економіка РФ, правда, впаде, але зате помстяться. Загалом, не зупиняйтеся. Переставайте спілкуватися, виходьте з ПАРЄ, ООН та інших структур. А з приводу "з нинішньою російською владою геополітичного партнерства не виходить. Так тому і бути, якщо вони цього хочуть" є цікаві перспективи. Геополітичного партнерства з РФ не виходить. Можна спробувати статеве. У Кремлі будуть мовчати і плакати ...

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