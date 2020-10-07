У Кременчуці ТВК всупереч закону провела жеребкування без "ЄС", партійці викликали поліцію

Кременчуцька міська територіальна виборча комісія (ТВК) не виконала рішення суду щодо допуску "Європейської солідарності" на вибори у міськраду та провела жеребкування без неї. Представники партії викликали поліцію просто в приміщення ТВК.

Вони також подали заяву про вчинення членами комісії злочину, який передбачений ст. 382 (Невиконання судового рішення) та 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) КК України. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький, передає пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Виборча комісія Кременчука всупереч закону, всупереч рішенню суду, фактично створюючи перешкоди законному виборчому процесу, відмовилася це робити і щойно провела жеребкування без "Європейської солідарності", – сказав Княжицький під час прямого включення на "5 каналі".

За словами депутата, "такої диктатури на виборах і нехтування законом не було навіть за Януковича".

"На запитання журналістів щодо підстав для такого вчинку члени комісії здебільшого відповідали "без коментарів" або "це було одноосібне рішення голови". Водночас усупереч закону члени комісії провели жеребкування і затвердили голосуванням текст виборчого бюлетеня, де є 13 партій, окрім "ЄС", – зазначив Микола Княжицький.

"Я хочу зараз звернутися до міністра внутрішніх справ пана Авакова, до генеральної прокурорки пані Венедіктової, до членів ЦВК із проханням захистити демократію в нашій країні. У нас можуть бути різні політичні погляди, ми можемо обстоювати різні позиції, але, поки ми маємо право бути обраними й обиратися, ми захищені від Путіна і Лукашенка", – заявив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська солідарність" до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня це рішення підтвердив і Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.