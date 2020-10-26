У Кременчуці нинішній мер перемагає в першому турі – екзит-пол

Олексій Тітофф Політика 08:16, 26.10.2020 Оновлено: 08:49, 26.10.2020

У Кременчуці Полтавської області згідно з даними екзит-полу у першому турі перемагає чинний мер Віталій Малецькій ("За майбутнє").

Друге місце посів Геннадій Іванян (ОПЗЖ), а третє з різницею в один відсоток – Сергій Ярош ("Європейська солідарність"), передає "Телеграф".

П`яте та шосте місце відповідно зайняли Оксана Піддубна ("РПЛ") та Сергій Порчирян ("Слуга Народу").

Вибори у Кременчуці

Також згідно з даними опитування до Кременчуцької міської ради проходить шість партій: "За майбутнє", "Рідне місто", "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська солідарність" та "Батьківщина". Інші партії набрали менш ніж 5%.

Вибори до міської ради Кременчука

Нагадаємо, що у Кременчуці відмовили у реєстрації кандидатам від "Євросолідарності". Згодом "ЄС" виграла апеляцію щодо перешкоджання реєстрації кандидатів у місті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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