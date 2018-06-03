У країнах Балтії розпочалися військові навчання НАТО Saber Strike

У маневрах Saber Strike візьмуть участь близько 18 тисяч військовослужбовців країн-членів НАТО та партнерів військово-політичного блоку. Навчання триватимуть до 15 червня.Військові навчання Північноатлантичного альянсу (НАТО) Saber Strike розпочалися в країнах Балтії. Офіційна церемонії відкриття маневрів відбулася в неділю, 3 червня, у Вільнюсі, передає інформагенція AFP. Участь у військових навчаннях візьмуть близько 18 тисяч військовослужбовців із 19 країн - як самих країн-членів НАТО, так і країн-партнерів. Навчання проводитимуться на території Польщі, Латвії, Литви та Естонії, уточнює агенція новин AP.

Маневри НАТО Saber Strike проводяться регулярно з 2010 року. Цьогоріч вони триватимуть до 15 червня.

Підвищення боєготовності військ Альянсу

Тим часом у НАТО жваво обговорюється можливість подальшого підвищення боєготовності військ Альянсу. Як стало відомо журналістам низки німецьких ЗМІ, наразі триває дискусія про створення сил швидкого реагування числом близько 30 тисяч військовослужбовців. Саме стільки додаткових солдатів, за планами, мають буди готовими впродовж одного місяця бути переміщеними у необхідний регіон у разі виникнення кризової ситуації. Плани пов'язані з загрозами з боку Росії.

Так само розглядається можливість покращення боєздатності бойових кораблів та літаків військово-повітряних сил. Речниця НАТО наголосила, що йдеться про покращення можливості передислокації вже наявних на сьогодні збройних сил краї-членів Альянсу як у межах Європи, так і в атлантичному просторі, а не створення нового роду військ.