У Костянтинівці "Слуга народу" створила коаліцію з двома партіями в міськраді

Мирослав Семенюк Політика 11:06, 26.10.2020 Оновлено: 11:58, 26.10.2020

Три партії, які перемогли на місцевих виборах в Костянтинівську міську раду Донецької області, вже створили коаліцію.

Як повідомляє ZI з посиланням на власне джерело, "Опозиційний блок", "Слуга народу" і "Наш край" набрали більшість голосів і створили коаліцію "Костянтинівка – наш дім".

Станом на ранок 26 жовтня, у Костянтинівці оброблено 100% протоколів. "Опозиційний блок" набрав 31,7% голосів, "Слуга народу" – 12,8% і "Наш край" – 6,4%.

Після об'єднання ці партії отримають більшість у міськраді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня в Костянтинівці для зустрічі "слуг народу" вивели військовий транспорт.

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