У Конгресі США закликали посилити санкції проти "кухаря Путіна", пов'язаного з ПВК "Вагнера"

Палата представників Конгресу США в четвер, 3 грудня, схвалила резолюцію із закликом американської адміністрації і ЄС посилити санкції проти російського бізнесмена Євгена Пригожина, пов'язаного з ПВК "Вагнера". Його називають "кухарем Путіна".

У документі йдеться про спроби Росії "згубно вплинути на американську внутрішню політику, стимулювати протести в США і країнах-союзниках", передає "ТАСС".

Крім того, в резолюції міститься заклик до влади США і ЄС "розглянути введення додаткових санкцій проти Євгена Пригожина і пов'язаних з ним організацій". За версією конгресменів, Пригожин причетний до втручання в президентські вибори 2016 року і проміжні вибори 2018 року.

Йому також приписали підтримку тісних контактів з ПВК "Вагнер" в Лівії. У документі йдеться про "причетність" російського "Агентства інтернет-досліджень" до проведення інформаційних операцій проти США з метою внести розлад серед виборців.

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